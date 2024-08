Il lato oscuro delle Olimpiadi | Sono gli Hunger Games Sacrifichi tutto e poi lo sport ti schiaffeggia

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Al di là della partecipazione tanto decantata dal barone de Coubertin, lecome gli. Parola di Belén Toimil. L’atleta spagnola specializzata nel lancio del peso è solo una dei sette atleti che giovedì mattina hanno salutato Parigi in maniera definitiva. Al microfono della Rtve la Toimil ha avuto un crollo: «stufa che le cose non funzionino per me. Ho fatto un nullo e ho pensato, beh, ce nealtri due rimasti. E nell’ultimo mi sentivo bene. Doveva semplicemente uscire un bel lancio e non è venuto fuori. I votiuna merda. Cipersone molto brave che vengono escluse. Questo è “”. Mi fa arrabbiare, ma cosa farò? Non pensate a me come a una piagnucolona, ma è emozionante essere qui, poi vedi i risultati e ti fa arrabbiare. Dovrò andare a Los Angeles».