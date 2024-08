Home Far Away Verso Casa – Home is wherever I’m with you

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) Un toccante volume unico che parla di amore e libertà, e di trovare il nostro posto dove vivere con chi amiamo e ci ama davvero. Per il mese del Pride Planet Manga ha pubblicatoFar, un Boys Love di Teki Yatsuda ambientato negli Stati Uniti degli anni ’90 con due protagonisti e un viaggio che li porterà ad esplorare se stessi e il loro amore. Scoprite con noi questo volume unico.Far– Teki Yatsuda; Planet Manga Due ragazzi in fuga Per Alain sta diventando sempre più difficile stare a. La sua famiglia è estremamente religiosa, ligia alle regole della fede e lui si sente soffocato. Una sera non vuole tornare ae si trova davanti ad un locale chiuso, dove incontra Hayden che lavora li. Hayden è un ragazzo affascinante, non legato ad un posto ma che si muove come gli pare, cercando nuovi lavori, facendo nuove conoscenze.