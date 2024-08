Grave lutto per Iva Zanicchi | è morto il compagno Fausto Pinna

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024)per Iva: èilall’età di 74 anni, produttore musicale nonchédella cantante Iva, che aveva un tumore ai polmoni, si è spento nella notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto. I funerali si terranno il 9 agosto alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Lesmo, in provincia di Monza e Brianza. Ivasi erano conosciuti nel 1987 e da allora non si erano mai lasciati. In una recente intervista a Verissimo, la cantante aveva parlato della malattia del. “Ha sempre fumato novanta sigarette al giorno e non ce l’aspettavamo. Sembrava stesse bene. Dopo quella terribile diagnosi, gli hanno dato solo due mesi di vita invece Con lui mi sono sempre divertita tanto, e ci divertiremo ancora.