Cobolli-Rinderknech oggi in tv | orario canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2024

(Di giovedì 8 agosto 2024) Flaviose la vedrà contro Arthurnel secondo turno deldi, torneo di scena sui campi in cemento della città canadese. Prosegue lo straordinario momento di forma del tennista azzurro, che dopo la prestigiosa finale raggiunta a Washington ha debuttato in Canada con un comodo successo ai danni di uno stremato Auger-Aliassime, che non si era ancora ripreso dalle fatiche olimpiche. Il tabellone ora si fa interessante dato che il prossimo avversario disarà il francese, numero 65 del ranking che Flavio ha battuto pochi mesi fa a Eastbourne. Sicuramente non va sottovaluto, anche perché proviene dalle qualificazioni, ma per l’italiano il terzo turno è assolutamente alla portata. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo(nella notte tra giovedì 8 e venerdì 9 agosto).