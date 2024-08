Clai esordio in casa del Messina Campionato al via a inizio ottobre

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) La Lega volley femminile ha diramato i calendari di serie A2, con le date delle partite di andata e ritorno. La formazione di Nello Caliendo comincerà in trasferta ail 6; mentre la chiusura della regular season è prevista per il 2 febbraio in trasferta a Lecco. Le dieci squadre del girone A e B, si sfideranno in 18 giornate tra andata e ritorno, le prime cinque accedono alla pool promozione, mentre le ultime cinque giocheranno la pool salvezza. Nella seconda fase le formazioni giocheranno cinque partite ine altrettante in trasferte sommando i punti ottenuti a quelli già conquistati nella prima fase. La prima classificata al termine della pool promozione conquisterà l’accesso alla serie A1, mentre le squadre posizionate dal secondo al quinto posto lotteranno in semifinali e finale di playoff promozione.