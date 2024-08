Castorri riscrive l’orario dei bus | Aumentare le corse per studenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Priorità assoluta agliche salgono sugli autobus per recarsi a scuola. E un nuovo riassetto di tutto il sistema delle linee urbane, con passaggi a frequenze molto ravvicinate nelle aree più densamente abitate con (però) conseguente diminuzione dellemeno utilizzate dove la soluzione primaria da adottare sarà sempre più quella del bus a chiamata. E ancora navette per lo stadio in occasione delle partite, per il centro storico di notte nei fine settimana e in occasione di eventi particolari e pure collegamenti ad hoc con le zone degli impianti sportivi. L’assessore Christian, a un mese dall’acquisizione (anche) della delega al trasporto pubblico, promette una completa rivisitazione dell’approccio e delle modalità di erogazione di un servizio spesso contestato sia dagli utenti, che da chi potrebbe essere interessato a diventarlo.