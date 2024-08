Bimbo di 19 mesi bloccato in auto col caldo torrido l’allarme del nonno | i carabinieri lo salvano

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Grandissima preoccupazione e ansia totale per le sorti di un bambino di un anno e mezzo, rimasto chiuso all’interno dell’colmolto forte. A lanciareè stato il, dopo che si è accorto che il piccolo in qualche modo era stato in grado di schiacciare il bottone che permette la chiusura centralizzata del mezzo, mentre era intento a giocare. Ha usato le chiavi per gioco e all’improvvisamente la situazione si è fatta pericolosa. Il bambino si è chiuso nell’, colche non faceva certamente stare tranquilli ile la mamma. Hanno provato in tutti i modi ad aprire la portiera dell’abitacolo, poi hanno allertato i, che si sono precipitati sul posto per risolvere questa problematica seria. Leggi anche: “È morta di”. Agnese, la tragedia della bimba di un anno dimenticata in