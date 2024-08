Truffano pensionata di Castellucchio | Suo figlio ha investito un pedone prepari 9mila euro che veniamo a prenderli

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024)(Mantova), 7 agosto 2024 – “Buongiorno signora, sono l’avvocato Terzi, suoin macchina haunche adesso è in gravi condizioni e dev’essere operato d’urgenza. Servono subitoper evitare che suofinisca in carcere. Liche verranno a ritirarli due agenti di polizia”. Sono queste le parole che una donna di 78 anni si è sentita rivolgere al telefono. Si trattava in realtà di un truffatore, che assieme a un complice aveva teso la rete. La donna, impaurita e sotto choc, all’inizio cade nella trappola. Prende i 300in contanti che ha in casa in quel momento assieme ai gioielli di famiglia, ricordi di una vita, che tiene chiusi nel cassetto. E li consegna ai due che si presentano alla porta. Solo dopo capisce di essere rimasta vittima di un raggiro. Prova ovviamente a rintracciare il, che non trova. E si insospettisce.