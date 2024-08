Terrazza della Dolce Vita 2024 Luca Ward | Il cinema italiano è morto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2024) “Meno lo Stato entra nele meglio è, da quando lo Stato è entrato nel, il” dicea La. “Noi eravamo quelli di C'era una volta in America, del NomeRosa, ci andavamo a prendere gli Oscar.” Una speranza per ilc'è, risponde il doppiatore de Il Gladiatore a Simona Ventura: “Il punto di partenza è unire le due età, i giovani e i non più giovani. Le nuove generazioni parlo dei quindici, diciotto, vent'anni, sono veramente forti però bisogna crederci. Perché se non ci crediamo e non gli diamo una mano A noi arrivano dei dimostrativi mandati da ragazzi che sembrano girati da Tarantino, però bisogna dargli una mano. Fateci vedere qualche faccia nuova, puntiamo sul nuovo”.