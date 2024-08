Parigi 2024 sito per adulti offre 250mila dollari ad Ammirati per una diretta di un’ora

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Anthonynon è riuscito a superare la misura di 5,70 metri nel salto con l’asta alle Olimpiadi di, ma il video del suo errore è diventato immediatamente virale. L’atleta francese ha infatti fatto cadere l’asta per via delle dimensioni delle sue parti intime, scatenando gli utenti sui social, che si sono lasciati ad andare ad ogni tipo di commenti. Goodnight from the #Olympics pic.twitter.com/8Esx22dmCX — Jerry Saltz (@jerrysaltz) August 4,Non tutti i mali, però, vengono per nuocere eha immediatamente avuto modo per apprezzare il rovescio della medaglia. Come riportato da TMZ Sports, ilper‘XXX CamSoda‘ ha infatti offerto all’atleta transalpino ben 250.000per unaa luci rosse didavanti alle telecamere.