Matteo Mariotti torna al mare dopo il morso dello squalo e l’amputazione della gamba Gli haters lo attaccano e lui replica

(Di mercoledì 7 agosto 2024), ventenne di Parma, ha perso unaa causa di undimentre era in vacanza a Brisbane, Australia. Oraal, affrontando critiche sui social. Alcuni lo accusano di spendere i fondi raccolti per le cure in vacanze.risponde con forza: «Sono stato invitato da amici. Le onde resteranno sempre la mia passione. Nuoto anche con unasola».Leggi anche: Donata Giacometti, mamma di 4 figli, muoreun’odissea tra gli ospedali: l’indagine in corso e la gratitudine di Vicenza per le sue attività solidalimostra energia e ottimismo. L’8 dicembre scorso, un grandegli ha staccato metàsinistra. La vicenda ha avuto un’enorme eco mediatica.l’attacco, una campagna di raccolta fondi ha messo insieme oltre 75mila euro per le sue cure e protesi.