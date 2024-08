Lei se ne va lo studio sarà vuoto Uomini e Donne un addio che il pubblico non accetta

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Alla fine del mese, esattamente tra il 28 ed il 29 agosto, Maria De Filippi e la sua famigerata redazione si ritroveranno nellodiper registrare le prime puntate della nuova stagione ed oltre ai tradizionali incontri con gli ex volti di Temptation Island una altra (triste) sorpresa. Una dama se ne va? Il prossimo trono over, il secondo nella storia del dating show di Maria De Filippi dopo il fallimento di Ida Platano che si è ritrovata senza un briciolo di corteggiatore da scegliere, resta ancora un mistero. Forse la dama siciliana ritornerà aper un’altra chance mentre la sua collega non rientrerà più. Non si parla di Gemma Galgani, la torinese già da diverse settimane, secondo il mondo del gossip e dei social, potrebbe abbandonare una volta per tuttein quanto si sarebbe innamorata al di fuori del programma.