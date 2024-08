Italia-Francia oggi in tv orario semifinale volley Olimpiadi 2024 | programma e canale esatto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2024)mercoledì 7 agosto (ore 20.00) si giocadel torneo dimaschile alledi Parigi. La nostra Nazionale affronterà la compagine transalpina in un incontro da brividi nella fase a eliminazione diretta, sfidando i Campioni Olimpici di Tokyo 2020 di fronte al proprio pubblico: servirà la grande impresa per espugnare la tana dei Galletti e meritarsi la qualificazione alla finale per l’oro e non accontentarsi dell’atto conclusivo per il bronzo. Il CT Fefé De Giorgi si affiderà a Simone Giannelli in cabina di regia, Yuri Romanò l’opposto, Alessandro Michieletto e Daniele Lavia di banda, Gianluca Galassi e Roberto Russo al centro, Fabio Balaso il libero. Laè soprattutto nelle mani dell’istrionica stella Earvin Ngapeth, dell’opposto Jean Patry, dell’attaccante Trevor Clevenot.