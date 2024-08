Il profumo dell’estate? Si chiama Monica ed è di Gritti Fragranze

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Un nome, una storia.diè unche compie quest’anno ben quindici anni. E la storia nasce quando Luca, un profumiere autodidatta, nel 2010, decide di chiudersi in laboratorio per fare un regalo speciale alla moglie, che compiva gli anni. Sulle note della peonia, il suo fiore preferito, l’imprenditore crea uniconico, che quest’anno ha un’edizione limitata, per festeggiare proprio uno dei simboli dell’eccellenza della profumeria artistica. Il brand presenta al mondo infatti quella fragranza che il suo fondatore ha appositamente per la persona più importante della sua vita. La sua compagna di avventure, la musa ribelle che l’ha sempre spronato. Buon compleanno,di: ildi nicchia Nasce così un’edizione limitata che nasce da una formula d’amore.