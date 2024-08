Hamas nomina yahya Sinwar nuovo capo nell’attesa che Hezbollah decida di attaccare Israele

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Dopo la minaccia del Libano su, crescono le tensioni. E l’Idf si trova così a dover combattere su due fronti: oltre alla parte Nord, ora resta da capire come trovare e, ildi. Infatti, dopo la morte di Haniyeh, il gruppo palestinese ha dovutore una nuova mente. Ein questo ruolo è perfetto. Definito infatti “la mente” dietro le operazioni del 7 ottobre, è nascosto da tempo. Infatti è ricercato dall’Idf, e per questo motivo non si fa vedere in pubblico da mesi. Considerato l’obiettivo numero 1, probabilmente è nascosto nei tunnel dentro Gaza. Chi è? La mente operativa, considerato l’iniziatore dell’ultimo conflitto israelo-palestinese, non è rintracciabile da mesi. Secondo l’intelligenza israeliana, si trova nei tunnel sotto l’ospedale al-Shifa, bersaglio di molti bombardamenti israeliani.