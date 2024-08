Fratelli d’Italia in piazza a Scafati | gazebo per testimoniare l’impegno su anziani e riforme

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl coordinamento cittadino diè lieto di annunciare un’importante iniziativa informativa, che si terrà venerdì 9 agosto 2024 dalle 19 alle 21 inSan Pietro di. L’evento, sotto forma diinformativo, sarà un’occasione per illustrare ledel governo Meloni e la riforma della Grande Età. “Sarà un momento importante per illustrare ledel governo di Giorgia Meloni e la riforma della Grande Età”, ha dichiarato l’avvocato Mario Santocchio, coordinatore cittadino di. L’evento offrirà anche un’opportunità preziosa per il confronto di idee e proposte per la città di. Ilinformativo è aperto a tutti i cittadini interessati a conoscere meglio le attività e le proposte del partito.