Chiara Ferragni dimentica Fedez e si mostra con la nuova fiamma | chi è Silvio Campara il ceo che raddoppia i fatturati di Golden Goose

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Milano, 7 agosto 2024 – In testa al gossip estivo c’è lei, o meglio loro, che seppur si siano lasciati continuano ad essere affiancati: da una partetiene banco con i post delle sue vacanze e con i malesseri fisici che lo costringono spesso a entrare e uscire dagli ospedali, dall’altra parte l’ex mogliesembra lasciar trapelare di meno i flirt estivi. Ma dove non arriva lei arrivano le testate di gossip che impazzano per colui che sembra essere ladell’influencer., ceo di, era già stato visto in compagnia dia giugno, quando entrambi si trovavano in Versilia con i rispettivi parenti e amici: lui con la moglie e i figli, lei con Angelo Tropea e gli altri amici (strettissimi) che negli ultimi mesi hanno fatto da scudo trae l’esterno.