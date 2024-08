Avevo vergogna a ordinare un vino rosato Confessioni dopo una serata in enoteca

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Una volta in macchina il pentimento è diventato insopportabile, ma era troppo tardi per metterci una pezza. A dire il vero già all’antipastoiniziato a rimuginarci su, saranno stati i formaggi che erano golosi, ruvidi, un po’ a pasta molle un po’ dura, la bocca tutta ovattata, richiedevano undel cuore. È arrivato un bel bicchierozzo di Champagne Cuvée Fidèle di Vouette et Sorbee, un Blanc de Noirs biodinamico a base di Pinot Nero (che eleganza!) di grande complessità e freschezza che ha attenuato la smania. Se per te sceglie Fabrizio Pagliardi, è difficile che sbagli. La Barrique è un gran posto, lo sanno i romani, gli avventori, i turisti, gli aficionados, i tanti che negli ultimi vent’anni hanno imparato a berelì dentro. A un certo punto gliel’ho pure chiesto, ma con voce scarica e timida: «Ehi Fabrì, ma un?».