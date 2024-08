Volley femminile l’Italia contro la Serbia di Boskovic e Guidetti alle Olimpiadi | serve la vittoria titanica per la semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 6 agosto 2024)affronterà lanei quarti di finale del torneo didi Parigi 2024. La nostra Nazionale sfiderà l’avversaria peggiore possibile nel primo turno a eliminazione diretta, il vero spartiacque dei Giochi: se si vince si entra in zona medaglie, se si perde si torna a casa a mani vuote. La nostra Nazionale non ha mai superato questo scoglio: ad Atene 2004 e Pechino 2008 i ko al tie-breakCuba e USA, a Londra 2012 la sconfittala Corea del Sud per 3-1, a Tokyo 2020 il capitombolo propriole balcaniche per 3-0.