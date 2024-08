Viaggiare in aereo | Come affrontare i disagi e godersi le vacanze estive 2024

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 6 agosto 2024) Ledelsi preannuncianoun periodo di grande movimento per gli italiani, con milioni di persone pronte a partire verso mete nazionali e internazionali. Si stima che oltre il 70% dei viaggiatori italiani sceglierà l'mezzo di trasporto per raggiungere destinazioni popolarile isole greche, la Spagna, le capitali europee e le località esotichele Maldive e le Seychelles. L'aumento del trafficocomporta inevitabilmente una maggiore pressione sugli aeroporti e sui servizi di volo, rendendo essenziale per i viaggiatori prepararsi a gestire eventuali inconvenienti. Voli eTutelarsi L'estate appena trascorsa ha visto un considerevole aumento di problemi tecnici enegli aeroporti italiani, culminando con un guasto informatico che ha paralizzato molte strutture.