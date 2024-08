Tennis Muller fa il colpo a San Marino | Tornerò il prossimo anno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Sono servite quasi tre ore di gioco in finale ad Alexandreper laurearsi campione della 31ª edizione degli Internazionali didi San, il SanOpen. Il francese ha battuto Chun-Hsin Tseng col punteggio di 6-3, 4-6, 7-6 (3), tenendo così fede alla promessa fatta a inizio torneo: "Dopo due eliminazioni al primo turno, quest’sono qui per vincere il titolo", aveva detto. Ed è stata grande battaglia nell’ultimo atto, mentre in precedenzanon aveva perso un set. Così anche in semifinale, quando aveva piegato 6-2, 7-5 la resistenza di Fabio Fognini, autentico jolly quanto a saper convogliare sul Titano folle di appassionati. Più complicato l’accesso alla finale di Tseng, che aveva battuto la seconda testa di serie, l’argentino Comesana, per 4-6, 6-1, 6-3. Volati via in poche ore i primi due favoriti, la finale ha regalato comunque spettacolo.