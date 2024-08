Pulizia in corso Oche al sicuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) "I lavori didel Canale Albani sono ripresi e proseguiranno senza interruzioni fino a l loro termine". Ad affermarlo è l’assessore Alessio Curzi: "La manutenzione del condotto, come noto, è di competenza di Enel Green Power che fa capo all’Ente nazionale per l’energia elettrica. L’amministrazione l’ha sollecitata insistentemente affinché completasse il taglio delle canne già avviato nel tratto più a monte e, in generale, ripristinasse il decoro del Canale anche a valle, verso il centro cittadino". "Da giovedì s– conclude – a seguito delle richieste del Comune, uomini e mezzi sono finalmente tornati al lavoro. Stanno portando avanti una sistemazione molto approfondita, che non si limiterà al taglio delle canne ma si estenderà a tutti i punti in cui la vegetazione rischia di occludere il passaggio dell’acqua.