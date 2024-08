Diciottenne morta a Pavia attesa per i risultati di autopsia ed esami tossicologici | l’ipotesi di un malore in monopattino

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 agosto 2024) Continuano le indagini per chiarire la dinamica della morte di Eleonora Paveri, la 18enne deceduta in strada anelle prime ore del mattino di lunedì. Risposte importanti potrebbero arrivare dall’sul cadavere della vittima e daglia cui è stata sottoposta l’amica 17enne che era con lei, rianimata sul posto e ricoverata al Policlinico San Matteo. In base a quanto ricostruito, le giovani erano a bordo di un, trovato accanto a loro. A dare l’allarme sono stati alcuni residenti dopo aver sentito un urlo. Quando due ambulanze e l’automedica sono arrivate sul posto (in via Bonomi, zona residenziale e periferica della città) le due ragazze erano ancora coscienti e hanno iniziato a rispondere alle domande dei sanitari: in pochi minuti, però, entrambe hanno perso conoscenza e la 18enne è entrata in arresto cardiaco, spirando poco dopo l’arrivo in ospedale.