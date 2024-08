Crollo dei mercati quali miliardari hanno perso di più | Jeff Bezos brucia 65 miliardi in 24 ore

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di martedì 6 agosto 2024) Il lunedì nero della Borsa ha visto ildeiazionari con la piazza di Tokyo che ha registrato un calo del -12,4% e con tutti gli indici internazionali che sono andati in grave flessione. Alè poi seguito un rimbalzo, ma intantosono letteralmente andati in fumo. E a registrare le perdite maggiori sono stati i magnati che dinedi più. Di seguito una classifica di chi ha registrato le maggiori perdite fra i più famosi tecnoguru. Ma attenzione: la settimana precedente si era verificato un altro tracollo borsistico. Il lunedì nero di Tokyo A fare i conti in tasca ai paperoni tech dopo il disastro di lunedì ci ha pensato Forbes, che evidenzia come in un solo giorno il valore di mercato totale di Amazon, Apple, Meta, Alphabet, Microsoft, Nvidia e Tesla si calato di colpo di oltre -1.000di dollari.