Coltiva la marijuana sul balcone

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 6 agosto 2024) Un evidente odore sospetto di cannabis ha convinto alcuni residenti a segnalare l’anomalia ai carabinieri, in una palazzina a Reggio, in un quartiere residenziale. E il controllo dei militari del nucleo radiomobile, lo scorso fine settimana, ha permesso di scoprire che l’odore arrivata daldi un appartamento al secondo piano, dove si trovavano quattro vasi con altrettante pianta di. L’altra mattina è stata eseguita una perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno riscontrato che c’erano quattro vasi con le piante di, di cui due con fluorescenze, ciascuna piantata in un vaso, di cui il proprietario non è stato in grado di documentarne l’acquisto né l’autorizzazione alla detenzione o allazione.