ATP 1000 Montreal Sinner | Dispiaciuto per Parigi il fisico è ok

(Di martedì 6 agosto 2024) “Sono arrivato qui presto, già martedì scorso. Ho voluto fare così per evitare il jet lag e per prepararmi al meglio su questa superficie. Qui lo scorso anno è iniziato un po’ tutto, con la mia prima affermazione in un”. Ad affermarlo è Jannik, pronto per il suo debutto nel “National Bank Open“, dove attende di conoscere il suo avversario per i sedicesimi di finale, ovvero un qualificato oppure lo spagnolo Pedro Martinez. L’altoatesino deve “difendere” i punti conquistati lo scorso anno a Toronto, dove ha alzato al cielo il primodella sua carriera e al tempo stesso dovrà capire le sue condizioni a seguito della tonsillite che gli ha fatto saltare i Giochi Olimpici: “Non aver avuto la possibilità di giocare ami ha fatto abbastanza male, ero uno dei miei obiettivi stagionali. Ora speriamo di rispondere bene qui sul campo.