Arnautovic ai box | Lautaro torna dalle ferie

(Di martedì 6 agosto 2024) Di fronte, gli ultimi test pre-campionato: Milan in campo nella notte italiana (ore 1.30 di mercoledì) contro il Barcellona, Inter di scena invece a Monza domani sera contro l’Al-Ittihad (20.30) guidato dall’ex nerazzurro Laurent Blanc. Nel mentre, mercato e inghippi, con i debiti distinguo: a Fonseca mancano almeno altri quattro innesti, per Inzaghi (che saluta Carboni) c’è in vista apparentemente solo un difensore. La magagna, per i campioni d’Italia, arriva però dall’infermeria: dopo Taremi, si fermano altri due giocatori. "Markoe Piotr Zielinski si sono sottoposti a esami clinici. Per l’attaccante – si legge nel comunicato di ieri – piccola elongazione del vasto mediale della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno. Per il centrocampista risentimento muscolare del retto femorale della coscia sinistra. Sarà rivalutato settimana prossima".