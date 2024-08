Rissa nel sottopasso in stazione Gettano lo spray urticante in mezzo a decine di passeggeri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024) Spruzzano loal peperoncino durante una lite nel sottopassaggio dellaferroviaria – tra il terzo e il quarto binario – in quel momento pieno di gente, poi fuggono. Un altro pomeriggio di fuoco – e non solo per il caldo rovente – nel quartiere attorno piazzale Marconi. La violenza esplode poco prima delle 19. Stando alle prime ricostruzioni, due magrebini e un africano cominciano già a discutere sul treno per motivi ancora al vaglio. All’arrivo a Reggio avrebbero deciso di ‘regolare i conti’. Tutto degenera nel sottopassaggio stracolmo di persone. Prima si strattonano, poi si spintonano. Infine, uno di loro ha estratto dalla tasca una piccola bomboletta con lo. Si scatena il fuggi fuggi generale. Sono momenti di panico.