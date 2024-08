Quote vincente Serie B | Palermo principale favorita alla promozione

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 5 agosto 2024), ma c’è la concorrenza del Sassuolo LaB è pronta a ripartire con una nuova avstagione: il 16 agosto sarà Brescia-ad aprire ufficialmente le danze. A disputare la categoria, quest’anno, anche Mantova, Juve Stabia, Cesena, vincitrici del proprio girone inC, e la Carrarese, che si è conquistata un posto nel campionato cadetto vincendo la finale playoff contro il Vicenza. Ma tra certezze, potenziali sorprese e new entry, quale club parte accreditato per lainA? Secondo il confronto dellesulladellaB 2024-2025 di Superscommesse.it, lanumero uno per i bookmakers è ildi Dionisi, lasciatosi sfuggire la chance di salire in A proprio con la sconfitta nei playoff subita contro il Venezia.