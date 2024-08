Piratello a Imola studio per un restyling da 4 milioni

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 5 agosto 2024), 5 agosto 2024 – Ilcontinua ad avere bisogno di cure. E nonostante di recente qualche segnale di miglioramento sia arrivato, grazie a una serie di lavori attesi da tempo per la messa in sicurezza e l’eliminazione del degrado in vari punti del cimitero, servono ulteriori cantieri. Ne è consapevole il Comune, che ipotizza di investire quattrodi euro nei prossimi anni per il principale camposanto cittadino. Prima di arrivare alla fase operativa, va però messo a punto un progetto complessivo. In questo senso, nelle scorse settimane Area Blu ha deciso di affidare a un professionista esterno (costo: 10mila euro) i servizi relativi all’analisi preliminare delle situazioni di dissesto e degli interventi da realizzare al