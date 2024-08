La nuova “Emily in Paris” | l’evoluzione di stile di Lily Collins dalla prima alla quarta stagione

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 5 agosto 2024) Emily in Paris si prepara a tornare sul piccolo schermo e con lei anche tutti i suoi intrighi d’amore, le campagne di marketing non sempre riuscite e, sopratutto, i suoi look. I primi episodi saranno disponibili a partire dal 15 agosto su Netflix, mentre per la seconda parte bisognerà attendere il 12 settembre. A intrattenere ancoradell’uscita della serie tv è però lodie colleghe: tra evoluzioni di, piacevoli conferme e qualche passo falso, ecco cosa ci aspetta. Se Emily ha abbandonato (quasi del tutto) i clichè sullofrancese in onore di un guardaroba sempre colorato ma più classy, Mindy non demorde proponendo mise volutamente sopra le righe.