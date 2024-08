La cuoca laureata in filosofia che prepara uno dei migliori cous cous trapanesi

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 5 agosto 2024) È sempre stata appassionata di tradizioni popolari e di cucina. Marilù Terrasi, palermitana, dopo la laurea ine la carriera da assistente e ricercatrice all’università di Palermo, decide di trasformare il suo amore per la cucina in un vero e proprio mestiere e dal 1985 è la chef proprietaria del ristorante Pocho di Macari, frazione di San Vito Lo Capo, Trapani. Dal teatro alPrima di approdare al ristorante, però per diversi anni ha fatto parte di una compagnia teatrale sperimentale, contribuendo alla messa in scena e alla stesura di numerosi testi e sceneggiature, spesso ispirati alle tradizioni siciliane, attività che la porta a scoprire numerose affinità tra le discipline artistiche e letterarie e la cucina.