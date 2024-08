Cruciverba e sudoku | sono davvero utili al cervello?

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di lunedì 5 agosto 2024) Si sa che la salute della propria memoria è molto importante, maaiutano ila ricordare? In un mondo sempre più attento alla salute mentale e alla prevenzione delle malattie neurodegenerative, l’attenzione si è spostata anche verso attività quotidiane che potrebbero contribuire al benessere del nostro. Tra queste, giochi comeemergono come possibili alleati nella lotta contro l’invecchiamento cerebrale. Ma cosa ne pensano realmente i medici? In occasione del World Brain Day, esperti anti-fake news hanno fornito il loro punto di vista basato su recenti studi scientifici.amici del?-Ansa-Notizie.comL’enigmistica, da sempre considerata un passatempo piacevole e stimolante, potrebbe avere effetti concreti sulla salute del nostro