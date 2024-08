Concluse in questi giorni le fondazioni del nuovo asilo nido di Bibbiena Stazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) Arezzo, 5 agosto 2024 – In questa estate caldaha posto le basi per il futuro. Sono state infattiinledeldi. Il Sindaco diFilippo Vagnoli parla di “momento storico” per la comunità die non soltanto visto che, con questo intervento, verranno di fatto raddoppiati i posti a disposizione delle famiglie del territorio. Vagoli commenta: “Il raddoppio dei posti alche, dopo lo spazio di Soci, arriverebbero a 120, offre al nostro territorio un grande supporto in termini di aiuti alle famiglie. Nell’ascolto dei bisogni, questa è apparsa a oggi una necessità non più prorogabile e siamo felici del lavoro che abbiamo fatto insieme ai nostri uffici nel contesto di una progettazione di valore che ha ottenuto il suo giusto riconoscimento”.