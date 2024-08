Aggressione nel parcheggio Arrestato il responsabile rincorso dai residenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 5 agosto 2024) EMPOLI Era fuggito scalzo tra i palazzi di via dei Cappuccini, perché aveva perso le ciabatte, dopo aver aggredito neldi via Gianbattista Vico, intorno alle 13.30, un’infermiera uscita dal lavoro. La fuga del balordo però è durata poco. L’uomo, che in un primo momento era statoanche dal segretario del Pd di Empoli Fabio Barsottini e dal dipendente della Misericordia Marco Mainardi, è stato acciuffato dal personale della Polfer in zona stazione. A quanto appreso il malvivente, con problemi di tossicodipendenza, è stato rintracciato circa un’ora dopo l’. Alla vista degli agenti ha tentato un’altra fuga, ma invano. Alla fine è stato bloccato e. Si tratta di un cittadino nordafricano sulla trentina sul quale penderebbe anche un decreto di espulsione. Questa mattina è previsto il processo per direttissima.