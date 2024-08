Programma Olimpiadi oggi domenica 4 agosto | orari e italiani in gara

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 4 agosto 2024) Ildidelle, è particolarmente interessante per tutti i tifosi. L’Italia, infatti, sogna in grande e incrocia le dita per una possibile scorpacciata di medaglie. È il giorno della finale dei 100 metri con Marcell Jacobs, campione in carica a Tokyo, che proverà a difendere il titolo. Insieme a lui anche Chituru Ali: per entrambi ci saranno prima le semifinali da superare. Debutto per Simonelli negli ostacoli e Furlani nel salto in lungo. Nel tennis la coppia Sara Errani-Jasmine Paolini si giocherà la finale per l’oro contro le russe Andreeva-Shnaider. Ultime gare del nuoto incon Gregorio Paltrinieri a caccia di una medaglia nei 1500 stile. Nel ciclismo prova in linea femminile con Balsamo, Cecchini, Persico e Longo Borghini che proveranno ad andare a caccia del podio così come la squadra di fioretto maschile.