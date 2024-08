Praiano si accende per celebrare S Domenico

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di domenica 4 agosto 2024) Fede, tradizione e leggenda infiammano il cuore della Costiera Amalfitana La Divina Costiera è meravigliosa tutto l’anno. In estate poi, risplende, di giorno, dei colori intensi del mare, delle scogliere, dei giardini rigogliosi, tra limoni e bougainvillee e, di notte, dalle luci soffuse e ambrate che regalano un’atmosfera dolce e soffusa. Con una sola eccezione. Dal 01 al 04 agosto,, il piccolo e tranquillo borgo, meta prediletta dai Dogi di Amalfi, vive i suoi giorni più particolari diventando il protagonista assoluto delle serate della Costiera. Non ci sono fari potenti, né led che cambiano colore: le luci della ribalta sono piccole, ma tante, tantissime. Tutto parte da un’antica leggenda che racconta di una madre che, prossima al parto, sognò il suo bambino affiancato da un cane con una torcia in bocca.