Nel Regno Unito almeno cento persone di estrema destra sono state arrestate per le violenze degli ultimi giorni

(Di domenica 4 agosto 2024) La potenza distruttiva della disinformazione usata per fomentare odio può portare gravissime conseguenze. Lo sta sperimentando in questiil, dove le proteste dell’ultracon immigrati e popolazione musulmana hanno raggiunto nuovi picchi di violenza e aggressività. Al momento si registranoarresti in Inghilterra e in Irlanda del Nord, come riporta l’agenzia di stampa Ap, ma i disordini non siancora fermati. È iniziato tutto con l’accoltellamento di lunedì scorso a Southport, cittadina inglese vicino Liverpool. È accaduto durante un evento di danza per bambini e durante l’aggressioneuccise tre bambine, diverse altreferite. L’aggressore fermato dalla polizia è un ragazzo di diciassette anni.