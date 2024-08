La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson è ispirato a una storia vera?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di domenica 4 agosto 2024) Ladi, film diretto nel 2016 da Mel, racconta ladi Desmond Morris, interpretato da Andrew Garfield, il primo obiettore di coscienza dell’esercito americano. Morris, cristiano avventista del settimo giorno, era un medico che scelse di prestare servizio durante la Seconda Guerra Mondiale per supportare la spedizione militare. Tuttavia, per far fede al suo credo, era fortemente convinto di non voler uccidere. Una scelta che venne aspramente contestata dai suoi superiori. I quali, durante il pesante addestramento, tentarono in più modi di far espellere Doss, adducendo motivi psichiatrici, e vessando a più riprese la recluta. Fino a farlo arrestare per insubordinazione. Morris però non solo partecipò alla guerra, ma salvò numerosi commilitoni grazie alla sua specializzazione medica e al suo coraggio indubitabile.