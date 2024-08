Incendi nel Maceratese | presunto piromane arrestato dai carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Macerata, 4 agosto 2024 – È statodaidi Macerata un uomo di 30 anni residente a Mogliano (F.Q. le sue iniziali), ritenuto responsabile di una serie didolosi nella sua stessa località e a Monte San Giusto nel passato mese di luglio. Il primo, risalente alla sera del 27 luglio, sarebbe stato acceso in Contrada Casale, lungo la SP 61 “Loro-Macina”, e per l’occasione le fiamme avevano interessato un’intera scarpata che fiancheggia la provinciale, costringendo all’intervento i militari con un estintore nell’attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. La sera seguente, quindi, l’uomo avrebbe appiccato duein Contrada San Pietro, bruciando un’area di circa 300 metri quadrati. Da allora i militari hanno così capito che glinon erano colposi, avvenuti per una cicca di sigaretta a terra o per fenomeni di autocombustione, ma per meri atti dolosi.