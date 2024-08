Anziano minaccia di lanciarsi dal tetto Salvato da carabinieri e vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 4 agosto 2024) Sale suldi casa edi buttarsi nel vuoto. Il tutto davanti agli occhi di decine di passanti che si sono radunati sotto il palazzo iniziando a gridare per convincerlo a desistere dal tuffarsi di sotto. Provvidenziale è stato l’intervento congiunto deidella compagnia di Riccione e deidel, accorsi in soccorso di un, riuscendo a portarlo in salvo prima che potesse compiere il gesto estremo. L’allarme è scattato l’altro ieri attorno alle 10 non lontano dal centro città dove nel giro di pochi minuti sono accorse decine di persone attirate dalla presenza di quell’uomo che era salito in cima incon il chiaro intento di mettere fine alla propria vita. Attimi di panico e concitazione, che hanno lasciato i morcianesi con il fiato sospeso nella speranza che potesse essere evitato il peggio.