Thiago Motta uccide Chiesa

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 3 agosto 2024) 2024-08-03 13:58:46 Giorni caldissimi per il calcio italiano!non ha Federicoper iniziare il suo nuovo progetto alla Juventus e lo ha fatto sapere. Dall’Italia lo riferiscono da settimane La Juve cerca una via d’uscita per quest’estate e Non figura nell’elenco dei convocati contro il Brest stasera. Lo status di Federicoè cambiato drasticamente nelle ultime stagioni. È passato dall’essere considerato uno degli assi del progetto a un giocatore totalmente sacrificabile. Tutto a causa del grave infortunio al ginocchio riportato nel gennaio 2022. Un legamento crociato strappato che lo teneva vicino 270 giorni lontano dai campi da gioco e ha generato problemi muscolari costanti. Da allora,non è più stata la stessa. Almeno, su base regolare.