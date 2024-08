Sardegna 19enne violentata in spiaggia | arrestato un macellaio

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 3 agosto 2024) Una giovane ragazza di 19 anni è statasu unanella località di Villaputzu, nel sud della. L'allarme è stato lanciato al 112 da un'amica della vittima, residente a Roma, durante la notte. I carabinieri dell'aliquota radiomobile di San Vito hannoundi 36 anni, accusato di violenza sessuale. L'uomo, di nazionalità romena, è attualmente ai domiciliari in attesa della valutazione dell'autorità giudiziaria. La ricostruzione dei fatti Secondo quanto ricostruito dai militari, la giovane ha raccontato di essere stata costretta ad avere un rapporto sessuale da un ragazzo romeno, conosciuto in serata dopo un incontro in un bar del paese. L'aggressione sarebbe avvenuta sulla, dopo la quale la vittima è stata riaccompagnata a casa dal suo aggressore.