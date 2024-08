Salviamo i Pini di viale Giotto dalla sega del Comune boscaiolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 3 agosto 2024) Arezzo, 3 agosto 2024 – «didel». Appello della Presidente del Comitato del parchino di via Emilia Rossella Peruzzi «In questi giorni di una estate torrida l'ombra degli alberi ci arreca qualche sollievo quando camminiamo o ci riposiamo su qualche panchina in città. Eppure durante l'ultimo Consiglio comunale abbiamo appreso dai banchi della maggioranza dell'intenzione di abbattere tutti i(tutti sani) di. Motivo? Mistero. Unico appiglio le radici che sfiorano la carreggiata in asfalto. Ci chiediamo se l’unica strategia possibile per risolvere il problema è quella di tagliare tutti gli alberi che creano problemi alle auto? La zonaè tale anche per la presenza di alberi. Il loro totale abbattimento farebbe venir meno l’elemento identitario di una zona importante della città.