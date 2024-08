Rai3 | torna ‘In Cammino’ viaggio tra i luoghi ricchi di arte e fede

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Roma, 3 agosto 2024 – Rip‘In Cammino – tra’, il programma dialla scoperta diaffascinanti edi, cultura e. Ogni lunedì, dal 5 agosto al 2 settembre, alle 15.10, padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini condurranno i telespettatori in ununico tra Pompei, Venezia, Costiera Amalfitana, Castel Gandolfo, Assisi e il Parco Nazionale del Vesuvio. “Vi guideremo in unstraordinario alla scoperta didi incomparabile bellezza, dove ogni passo si trasforma in meta e approdo – sottolinea padre Enzo Fortunato –. Vorremmo che i cammini proposti diventino tra le destinazioni preferite dagli italiani. Il recente aumento di camminatori ci riempie di speranza. San Francesco e San Pietro stessi erano camminatori che esploravano il mondo e gli uomini che incontravano”.