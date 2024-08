Olimpiadi 2024 gli italiani in gara oggi sabato 3 agosto | Orari e finali | programma e dove vedere in tv

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 3 agosto 2024) Ottavo giorno di gare alledi Parigi. Prosegue il convincente cammino dell’Italia ai Giochi Olimpici: anchegli Azzurri sono alla ricerca della 28esima giornata consecutiva con almeno una medaglia. Diversi gliche sognano la gloria olimpica: il canottaggio femminile otto in corsa per l’oro, così come Simona Quadarella negli 800m stile libero. E poi c’è l’esordio di Marcell Jacobs nella batterie 100m. Ecco tutti gliin: di seguito, ilcompleto, con evidenziate in rosso le