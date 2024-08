Nonno scatenato | va al ristorante con 5 donne e scappa senza pagare un conto di oltre 12 000 euro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di sabato 3 agosto 2024) Mangiare a sbafo e poireilè una pratica purtroppo diffusa in tutto il mondo. In Italia solo pochi giorni fa una coppia “seriale” di scrocconi ha bevuto uno champagne di 80ndo via e lasciando due multe al posto del, aggiungendo il danno alla beffa. A quanto pare non sarebbe il primo “colpo” della coppia e di storie del genere se ne sentono tante in tutto il mondo. Proprio recentemente si è verificata una vicenda simile a Ibiza, la regina delle Baleari, dove un arzillo “nonnino” di 77 anni è andato a mangiare con 5, rifiutandosi poi diildi 12.3000. 77enne va viailL’uomo, un 77enne di origini britanniche, si era presentato ininsieme a 5 giovanicon un’età compresa tra i 24 e i 39 anni: due di nazionalità argentina, due di nazionalità polacca e una greca.