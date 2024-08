My home my destiny anticipazioni 10 e 11 agosto

Leggi tutta la notizia su serietvinpillole

(Di sabato 3 agosto 2024) Mymy10 e 11La serie turca è disponibile integralmente su Mediaset Infinity. A partire dall’8 luglio, “MyMy” andrà in onda solo il sabato e la domenica, sostituita nei giorni feriali dalla nuova serie turca “The Family“. Mymy10 e 11di Sabato 10Mehdi fa di tutto per convincere Zeynep a tornare da lui, arrivando persino a rubarle un bacio durante il matrimonio di Nuh e Cemile. Tuttavia, solo Sakine sembra apprezzare questo gesto. Nel frattempo, i neo-sposi Nuh e Cemile si mostrano un po’ impacciati nell’affrontare la loro nuova vita insieme, con Cemile che appare particolarmente esitante. Mujgan, rimasta sola in casa dopo che ognuno ha preso la propria strada, riceve una visita inaspettata che non è affatto gradita a Mehdi.