Lotto incastro perfetto | 2 numeri per oltre 100mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di sabato 3 agosto 2024), l’e arriva nel momento migliore dell’anno: bastano soli 2per centrare il colpo daL’con il gioco del. Forse nel miglior momento dell’anno, visto che ci sono le ferie in mezzo, con vacanze annesse, e che quindi serve un poco di liquidità a tutti per stare davvero sereni. Insomma, qui vi sveliamo – anzi ce lo svela Agimeg.it – un altro modo per riuscire a vincere con quello che è il gioco più amato dagli italiani.(AnsaFoto) – Ilveggente.itSì, perché a questo fortunato giocatore della Toscana – la Terra dopo qualche giorno fa sono stati vinti alun milione di– è capitata la combinazione perfetta, quella che succede una sola volta in un solo mese. Una vincita che si piazza al primo posto del concorso in questione e andiamo a vedere adesso, nel dettaglio, quello che è successo.