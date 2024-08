Lauree nuovo cerimoniale | in forma collettiva

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 3 agosto 2024) Dal mese di luglio i diplomi di laurea triennale dell’università di Urbino si consegnano in. Un’innovazione annunciata già un anno fa, che in quasi tutti gli atenei è realtà da tempo. Un cambiamento che a Urbino non aveva trovato tutti entusiasti, specie tra gli esercenti, ma che già dai prossimi mesi potrebbe portare anche a inattesi risvolti positivi. Il prorettore alla didattica Giovanni Boccia Artieri ci spiega nel dettaglio le novità. Professore, cosa è cambiato dallo scorso mese? "Dopo una sperimentazione iniziata l’anno scorso, da luglio la nuova formula è attiva per tutte le triennali del nostro ateneo, in sostanza, abbiamo stabilito che la proclamazione, perché alle triennali c’è solo quella senza la discussione, venga fattamente anziché studente per studente". Quindi non si parla di tutte ledella Carlo Bo.